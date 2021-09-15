В Україні коронавірусом упродовж доби заразилися 4640 людей, 93 пацієнти померли
Станом на ранок 15 вересня в Україні зафіксовано 2 325 796 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 550 - летальні, 2 225 130 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 14 вересня було зареєстровано 4640 нових випадків COVID-19 (в тому числі 531 дитина та 95 медпрацівників), 93 людини померли, 1858 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 441 випадок;
- Вінницька область - 147 випадків;
- Волинська область - 102 випадки;
- Дніпропетровська область - 273 випадки;
- Донецька область - 260 випадків;
- Житомирська область - 116 випадків;
- Закарпатська область - 49 випадків;
- Запорізька область - 212 випадків;
- Івано-Франківська область - 135 випадків;
- Київська область - 181 випадок;
- Кіровоградська область - 31 випадок;
- Луганська область - 247 випадків;
- Львівська область - 294 випадки;
- Миколаївська область - 74 випадки;
- Одеська область - 361 випадок;
- Полтавська область - 134 випадки;
- Рівненська область - 210 випадків;
- Сумська область - 109 випадків;
- Тернопільська область - 152 випадки;
- Харківська область - 343 випадки;
- Херсонська область - 222 випадки;
- Хмельницька область - 224 випадки;
- Черкаська область - 116 випадків;
- Чернівецька область - 174 випадки;
- Чернігівська область - 33 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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