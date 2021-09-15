В Україні коронавірусом упродовж доби заразилися 4640 людей, 93 пацієнти померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 14 вересня було зареєстровано ​​4640 нових випадків COVID-19 (в тому числі 531 дитина та 95 медпрацівників), 93 людини померли, 1858 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 441 випадок;

Вінницька область - 147 випадків;

Волинська область - 102 випадки;

Дніпропетровська область - 273 випадки;

Донецька область - 260 випадків;

Житомирська область - 116 випадків;

Закарпатська область - 49 випадків;

Запорізька область - 212 випадків;

Івано-Франківська область - 135 випадків;

Київська область - 181 випадок;

Кіровоградська область - 31 випадок;

Луганська область - 247 випадків;

Львівська область - 294 випадки;

Миколаївська область - 74 випадки;

Одеська область - 361 випадок;

Полтавська область - 134 випадки;

Рівненська область - 210 випадків;

Сумська область - 109 випадків;

Тернопільська область - 152 випадки;

Харківська область - 343 випадки;

Херсонська область - 222 випадки;

Хмельницька область - 224 випадки;

Черкаська область - 116 випадків;

Чернівецька область - 174 випадки;

Чернігівська область - 33 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.