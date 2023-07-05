УПЛ опублікувала календар нового сезону: коли буде матч "Динамо" - "Шахтар"
У середу, 5 липня, на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги з'явився календар нового сезону
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт УПЛ.
Фанати зможуть побачити матч "Динамо" - "Шахтар" у 13-му турі чемпіонату України з футболу. Базова дата туру - 4 листопада.
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У минулому сезоні "Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.
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