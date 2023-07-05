УПЛ опублікувала календар нового сезону: коли буде матч "Динамо" - "Шахтар"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт УПЛ.

Фанати зможуть побачити матч "Динамо" - "Шахтар" у 13-му турі чемпіонату України з футболу. Базова дата туру - 4 листопада.

Календар усіх матчів УПЛ 2023/24

Як закінчився сезон УПЛ 2022/23

У минулому сезоні "Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.

"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.

Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.

За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.