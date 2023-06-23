УПЛ: Який вигляд має підсумкова таблиця чемпіонату України після техпоразки "Зорі" у матчі з "Минаєм"
У четвер, 22 червня, КДК Української асоціації футболу зарахував луганській "Зорі" технічну поразку у матчі 30-го туру УПЛ проти "Миная"
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
"Зорі" зарахували технічну поразку 0:3 у матчі з "Минаєм" через порушення: на 76-й хвилині на поле вийшов Дмитро Мишньов, який не був внесений до рапорту арбітра.
Після рішення КДК - "Минай" піднявся в підсумковій турнірній таблиці УПЛ з 10 на 8 місце. "Зоря" залишилася третьою.
- 5 червня в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги.
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"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
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"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
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Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
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За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.
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