УПЛ: Який вигляд має підсумкова таблиця чемпіонату України після техпоразки "Зорі" у матчі з "Минаєм"

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Зорі" зарахували технічну поразку 0:3 у матчі з "Минаєм" через порушення: на 76-й хвилині на поле вийшов Дмитро Мишньов, який не був внесений до рапорту арбітра.

Після рішення КДК - "Минай" піднявся в підсумковій турнірній таблиці УПЛ з 10 на 8 місце. "Зоря" залишилася третьою.