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УПЛ: Який вигляд має підсумкова таблиця чемпіонату України після техпоразки "Зорі" у матчі з "Минаєм"

23 червня, 2023 п'ятниця
01:38
Спорт Минай - Інгулець

У четвер, 22 червня, КДК Української асоціації футболу зарахував луганській "Зорі" технічну поразку у матчі 30-го туру УПЛ проти "Миная"

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Зорі" зарахували технічну поразку 0:3 у матчі з "Минаєм" через порушення: на 76-й хвилині на поле вийшов Дмитро Мишньов, який не був внесений до рапорту арбітра.

Після рішення КДК - "Минай" піднявся в підсумковій турнірній таблиці УПЛ з 10 на 8 місце. "Зоря" залишилася третьою.

Підсумкова турнірна таблиця УПЛ. Сезон 2022/23

  • 5 червня в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги. 

  • "Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.

  • "Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги. 

  • Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.  

  • За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.

футбол
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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