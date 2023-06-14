УПЛ: розклад повторних стикових матчів. Де та коли дивитись битви за виживання
У середу, 14 червня, будуть зіграні повторні стикові матчі за місця в Українській Прем'єр-лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможці гратимуть у наступному сезоні УПЛ, а ті, хто програє - у першій лізі.
Українська Прем'єр-ліга
Стикові матчі. Повторні зустрічі
14 червня
14:00 "Верес" (Рівне) - "МФК Металург" (Запоріжжя)
Перший матч - 0:1
Трансляція: YouTube-канал "Верес"
15:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" (Петрове, Кіровоградщина)
Перший матч - 1:1
Трансляція: YouTube-канал ПФЛ
- У минулий вікенд в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги.
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"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
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"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
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Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
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