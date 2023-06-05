Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.

"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги. "Верес" (31) та "Інгулець" (31) зіграють в перехідних матчах за збереження місця у прем'єр-лізі з третьою та четвертю командами першої ліги — запорізьким МФК "Металург" та черкаським ЛНЗ.

Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.

"Шахтар" став чемпіоном України в 14-те. "Дніпро-1" виграв срібло вперше в історії. Для "Зорі" бронза УПЛ виявилася четвертою.

"Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу, якого наприкінці сезону через операцію румуна у ролі в.о. головного тренера замінив Олександр Шовковський, лише вдруге у своїй історії залишилося без медалей чемпіонату України. Вперше це сталося у 2014 році, коли команду очолював Олег Блохін. Кияни є 16-разовими володарями чемпіонського титулу УПЛ. Вони також 12 разів брали срібло та 1 - бронзу.

Інфографіка: upl.ua