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"Динамо" вдруге в історії залишилося без медалей в УПЛ

28 травня, 2023 неділя
17:17
Спорт Владислав Ванат, Динамо

Київське "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Динамо" втратило шанси на призове місце після перемоги "Зорі" над "Олександрією" (2:0) у 29-му турі прем'єр-ліги. Кияни з 56 очками залишилися на четвертому місці. "Зоря" має 64 пункти, займає третє місце та поступається перед останнім туром "Дніпру-1" за додатковими показниками. Золото достроково здобув "Шахтар", який має 72 бали. 

"Динамо" лише вдруге у своїй історії залишилося без медалей чемпіонату України. Вперше це сталося у 2014 році, коли команду очолював Олег Блохін. Кияни є 16-разовими володарями чемпіонського титулу УПЛ. Вони також 12 разів брали срібло та 1 - бронзу.   

Динамівці свою гру 29-го туру проведуть 29 травня проти "Вереса".  

  • 28 травня золото прем'єр-ліги достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1". 
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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