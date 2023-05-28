Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" втратило шанси на призове місце після перемоги "Зорі" над "Олександрією" (2:0) у 29-му турі прем'єр-ліги. Кияни з 56 очками залишилися на четвертому місці. "Зоря" має 64 пункти, займає третє місце та поступається перед останнім туром "Дніпру-1" за додатковими показниками. Золото достроково здобув "Шахтар", який має 72 бали.

"Динамо" лише вдруге у своїй історії залишилося без медалей чемпіонату України. Вперше це сталося у 2014 році, коли команду очолював Олег Блохін. Кияни є 16-разовими володарями чемпіонського титулу УПЛ. Вони також 12 разів брали срібло та 1 - бронзу.

Динамівці свою гру 29-го туру проведуть 29 травня проти "Вереса".