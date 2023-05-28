Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" перед вирішальною грою сезону лідирував у турнірній таблиці та випереджав найближчого переслідувача - "Дніпро-1" - на 5 очок. Донеччанам було достатньо набрати 1 пункт, аби за тур до фінішу гарантувати собі золоті медалі чемпіонату України.

У Львові команда Ігора Йовічевіча впоралася із завданням. "Шахтар" на 9-й хвилині вивів вперед Артем Бондаренко. На 55-й хвилині Данило Сікан збільшив перевагу донеччан. Незабаром Тарас Степаненко довів рахунок до розгромного.

Наприкінці матчу між гравцями двох команд сталася масова бійка, після якої рефері матчу Катерина Монзуль вилучила Пеглоу, Євгена Назарину та Анатолія Трубіна, якого у воротах замінив захисник Ярослав Ракицький.

"Шахтар" переміг "Дніпро-1", набрав 72 очка та достроково здобув чемпіонський титул.

"Шахтар" став чемпіоном України у 14-те у своїй історії.

Чемпіонат України

29-й тур

28 травня

"Шахтар" - "Дніпро-1" 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

Вилучення: Назарина, 90+6, Трубін, 90+8 - Пеглоу, 90+6