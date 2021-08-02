УПЛ: результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу
У 2-му турі Української Прем'єр-ліги "Динамо" розгромило "Верес", а "Шахтар" "Львів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проходять з 30 липня по 2 серпня.
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
30 липня
"Львів" - "Шахтар" 0:3
Голи: Траоре, 75, Дентінью, 87, Педрінью, 90+5
"Колос" - "Металіст 1925" 1:0
Гол: Костишин, 72
31 липня
"Минай" - " Олександрія" 1:0
Гол: Вишневський, 90
"Чорноморець" - "Дніпро-1" 0:3
Голи: Пихальнок, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61
1 серпня
"Маріуполь" - "Десна" 1:2
Голи: Кулаков, 65 - Будківський, 71, Безбородько, 90+2
"Динамо - "Верес" 4:0
Голи: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (пен.)
"Ворскла" - "Рух" 2:0
Голи: Скляр, 42, Степанюк, 61
2 серпня
19:30 "Інгулець" - "Зоря", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
- 30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" розгромно переміг "Львів".
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