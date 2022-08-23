УПЛ: "Шахтар" не зміг переграти "Металіст 1925", результати інших матчів 1-го туру чемпіонату України
У вівторок, 23 серпня, чотирма матчами стартував новий чемпіонат України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новий сезон в прем'єр-лізі відкрився о 13:00 в Києві на НСК "Олімпійський" грою між "Шахтарем" та "Металістом 1925". Також сьогодні зустрічаються "Зоря" - "Ворскла", "Чорноморець" - "Верес" та "Колос" - "Кривбас".
В умовах воєнного стану футбольні матчі відбуватимуться без глядачів на трибунах. Під час повітряної тривоги ігри зупинятимуть, а команди відправлятимуться в укриття.
Чемпіонат України з футболу
1-й тур
23 серпня
"Шахтар" - "Металіст 1925" 0:0
15:00 - "Зоря" - "Ворскла" - пряма трансляція на Setanta Sports, 2+2
15:00 - "Чорноморець" - "Верес" - Setanta Sports 2
17:00 - "Колос" - "Кривбас" - Setanta Sports
24 серпня
15:00 - "Львів" - "Металіст" - Setanta Sports
25 серпня
13:00 - "Інгулець" - "Олександрія" - Setanta Sports
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.53
Купівля 39.53Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе