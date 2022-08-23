Про це повідомляє Еспресо.TV.

Новий сезон в прем'єр-лізі відкрився о 13:00 в Києві на НСК "Олімпійський" грою між "Шахтарем" та "Металістом 1925". Також сьогодні зустрічаються "Зоря" - "Ворскла", "Чорноморець" - "Верес" та "Колос" - "Кривбас".

В умовах воєнного стану футбольні матчі відбуватимуться без глядачів на трибунах. Під час повітряної тривоги ігри зупинятимуть, а команди відправлятимуться в укриття.

Чемпіонат України з футболу

1-й тур

23 серпня

"Шахтар" - "Металіст 1925" 0:0

15:00 - "Зоря" - "Ворскла" - пряма трансляція на Setanta Sports, 2+2

15:00 - "Чорноморець" - "Верес" - Setanta Sports 2

17:00 - "Колос" - "Кривбас" - Setanta Sports

24 серпня

15:00 - "Львів" - "Металіст" - Setanta Sports

25 серпня

13:00 - "Інгулець" - "Олександрія" - Setanta Sports

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb