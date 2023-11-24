УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
У п'ятницю, 24 листопада, стартує 15-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".
Українська Прем'єр-ліга
15-й тур
П'ятниця, 24 листопада
19:00 "Шахтар" - "Полісся" (OTT)
Субота, 25 листопада
13:00 "Минай" - "Кривбас" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)
15:00 "Верес" - "Металіст 1925" (Ютуб)
17:00 "Ворскла" - ЛНЗ (OTT)
Неділя, 26 листопада
15:00 "Динамо" - "Рух" (2+2)
15:00 "Олександрія" - "Оболонь" (OTT)
Понеділок, 27 листопада
17:00 "Дніпро-1" - "Чорноморець" (Уніан)
*Перенесено матч "Колос" - "Зоря"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.13 Купівля 37.13Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе