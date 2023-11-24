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Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру

24 листопада, 2023 п'ятниця
06:24
Спорт Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар

У п'ятницю, 24 листопада, стартує 15-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".   

Українська Прем'єр-ліга

15-й тур

П'ятниця, 24 листопада

19:00 "Шахтар" - "Полісся" (OTT)

Субота, 25 листопада

13:00 "Минай" - "Кривбас" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)

15:00 "Верес" - "Металіст 1925" (Ютуб)

17:00 "Ворскла" - ЛНЗ (OTT)

Неділя, 26 листопада

15:00 "Динамо" - "Рух" (2+2)

15:00 "Олександрія" - "Оболонь" (OTT)

Понеділок, 27 листопада

17:00 "Дніпро-1" - "Чорноморець" (Уніан)

*Перенесено матч "Колос" - "Зоря" 

футбол
УПЛ
чемпіонат України
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