УПЛ: який вигляд має чемпіонська гонка після матчів 24 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" програв "Ворсклі" 1:2, та з 64 очками залишився на другому місці. Тепер команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря", який розгромив "Зорю", на 5 пунктів за 2 матчі до кінця чемпіонату.

"Зоря" займає третю позицію і відстає від "Дніпра-1" на 3 бали.

У наступному, 29-му турі, УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти "Дніпра-1". "Гірникам" вистачить навіть закінчити матч внічию, щоб забезпечити собі чемпіонство.

Матч "Шахтар" - "Дніпро-1" пройде 28 травня.