УПЛ: розклад матчів і трансляцій 28-го туру
У середу, 24 травня, стартує 28-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
28-й тур
24 травня
13:00 "Дніпро-1" – "Ворскла" (Трансляція - УНІАН)
13:00 "Колос" – "Динамо" (Setanta Sports)
15:00 "Верес" – "Олександрія" (Setanta Sports)
17:00 "Зоря" – "Шахтар" (УНІАН)
25 травня
13:00 "Минай" – "Рух" (Setanta Sports)
14:00 "Інгулець" – "Металіст 1925" (Setanta Sports)
14:00 "Львів" – "Чорноморець" (Setanta Sports)
15:00 "Кривбас" – "Металіст" (Setanta Sports)
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