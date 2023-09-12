Управління РЕБ Генштабу ЗСУ: на деяких ділянках фронту буває 250-300 БПЛА в повітрі одночасно

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

"Можу сказати, що сьогодні, якщо брати територію від Запоріжжя до Лимана, на деяких ділянках фронту в нас буває 250-300 дронів одночасно в повітрі", - заявив полковник.

Він підкреслив, що йдеться не лише ударні російські БПЛА, а й про різні типи безпілотників з обох сторін.

За словами Павленка, парадигма війни зараз змінилася.

"Раніше ми вважали, що основний засіб ведення бою – це вогневе ураження сил противника. Ми і зараз так вважаємо. Але способи підвищення ефективності цих засобів, виявлення противника і наведення зброї абсолютно змінилися. Це принесли нові технології. Насамперед це дрони", - наголосив очільник головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу.

Він зазначив, що перевага дронів полягає, у їхній відносній дешевій вартості, порівняно із танком або навіть з високотехнологічним безпілотником.

"А по-друге, масовість виробництва і функціональність дронів справді вражає. І разом із цим автоматично виникло питання радіоелектронної боротьби, тому що цьому всьому треба протидіяти. Дуже часто бувають ситуації, коли лише засоби РЕБ можуть цю задачу виконати. Рій FPV-дронів ніяка вогнева система збити не може", - додав Павленко.

За його словами, більшість іноземних експертів станом на 2022-й рік не уявляли масштаб застосування дронів в сучасній війні.

"Було приблизно таке розуміння ситуації: Афганістан, база і здалеку маленький квадрокоптер. І його треба виявити та подавити", - сказав полковник.