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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія за добу втратила ще 550 військових, 8 танків і 33 артсистеми, - Генштаб ЗСУ

12 вересня, 2023 вiвторок
07:57
Війна з Росією Втрати РФ

За добу понеділка, 11 вересня, російські окупанти не покидали спроб прорвати оборону позицій ЗСУ на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила вже 269 760 солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб
  • танків ‒ 4568 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11)
  • артилерійських систем – 5872 (+33)
  • РСЗВ – 764 (+4)
  • засобів ППО ‒ 515 (+3)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43)
  • спеціальної техніки ‒ 881 (+4)

Дані уточнюються.

Втрати окупантів за добу 11 вересня

Фото: Генштаб ЗСУ / фейсбук

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Авдіївки, Мар'їнки й Новомихайлівки на Донеччині

Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.

В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.

Росіяни випустили 12 дронів та здійснили 56 обстрілів з РСЗВ по території України

Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. У Генштабі зазначають, що противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору.

На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Минулої доби Росія атакувала нашу державу 12 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Усі 12 ударних БпЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.

Авіація Сил оборони 7 разів вдарила по районах скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

  • Уранці понеділка, 11 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети у напрямку міста. Там спрацювала протиповітряна оборона. Тоді ж стало відомо, що унаслідок роботи ППО усі повітряні цілі РФ знищено - 13 ворожих безпілотників.
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