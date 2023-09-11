Уночі сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що росіяни запускали "шахеди" з південно-східного напрямку, з териорії Росії. Окупанти спрямували 12 дронів у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Унаслідок спільної роботи зенітні ракетних підрозділів, винищувальної авіації та мобільних вогневих груп знищено усі 12 Shahed-136/131, а також один БпЛА невстановленого типу.

У ПС ЗСУ також додали, що ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, минулося без втрат.

Фото: Повітряні сили / телеграм