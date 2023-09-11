Уночі сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників
У ніч на понеділок, 11 вересня, російські окупанти запустили 12 ударних БПЛА Shahed-136/131 для атаки по Україні. Унаслідок роботи ППО усі повітряні цілі ворога знищено
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запускали "шахеди" з південно-східного напрямку, з териорії Росії. Окупанти спрямували 12 дронів у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Унаслідок спільної роботи зенітні ракетних підрозділів, винищувальної авіації та мобільних вогневих груп знищено усі 12 Shahed-136/131, а також один БпЛА невстановленого типу.
У ПС ЗСУ також додали, що ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, минулося без втрат.
Фото: Повітряні сили / телеграм
- Уранці 11 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети у напрямку міста. Там спрацювала протиповітряна оборона - знищили 11 "шахедів".
- Крім того, уночі та вранці понеділка російські терористи обстріляли й інші населені пункти Дніпропетровської області, використавши ударні безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура регіону.
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