Упродовж 4 травня працюватимуть гумкоридори з Донеччини до Запоріжжя

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.



"За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні здійснюємо евакуацію цивільних із Приазов’я до Запоріжжя", - розповів він.



Автобуси виїхали з Маріуполя й зупинятимуться для підсатки пасажирів у Запорізькій області:

Луначарське кільце біля Бердянська о 10:00;

Токмак о 15:00;

Василівка о 16:00.

У Токмаку можна долучитися до колони на своєму авто.

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