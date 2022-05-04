English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Упродовж 4 травня працюватимуть гумкоридори з Донеччини до Запоріжжя

Упродовж 4 травня працюватимуть гумкоридори з Донеччини до Запоріжжя

4 травня, 2022 середа
10:27
війна з Росією евакуація

На 4 травня відкрили гуманітарні коридори для евакуації з Донеччини до Запоріжжя, у Токмаку можна буде долучитися на своєму автомобілі

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні здійснюємо евакуацію цивільних із Приазов’я до Запоріжжя", - розповів він.

Автобуси виїхали з Маріуполя й зупинятимуться для підсатки пасажирів у Запорізькій області:

  • Луначарське кільце біля Бердянська о 10:00;
  • Токмак о 15:00;
  • Василівка о 16:00.
У Токмаку можна долучитися до колони на своєму авто.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Запоріжжя
ООН
Маріуполь
евакуація
авто
Червоний Хрест
автобуси
Бердянськ
Павло Кириленко
Донечччина
Читайте також:
Віктор Орбан
3 травня, 2022 вiвторок
Орбан проговорився Папі Римському про плани РФ завершити війну до 9 травня
біженці Німеччина
3 травня, 2022 вiвторок
З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу
Петер Сійярто
3 травня, 2022 вiвторок
Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.14
    Купівля 31.14
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.75
    Продаж 33.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
4 травня
10:27
Росія намагається захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк, – британська розвідка
09:50
Росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера та "градів": пошкоджено школу й інфраструктуру
09:34
Окупанти на Донеччині обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і Мар'їнку, цілодобово обстрілюють район Новомихайлівки
09:33
втрати окупантів
24,5 тис. військових, 1077 танків, 491 система артилерії та 194 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:29
Станіслав Шушкевич
Помер Станіслав Шушкевич – перший керівник незалежної Білорусі 
09:22
Ексклюзив
Економіка рф
Не лише ембарго на російський газ та нафту: скорочення експорту до РФ вдарить по економіці не менше, ніж відмова від енергопродуктів, — асоційований експерт CASE Україна
09:13
Українські десантники показали відео знищення російської бронетехніки разом з екіпажами
08:57
"Коротеньке, але яскраве й оптимістичне відео": холодноярці показали, як знищили ворожу бойову машину на Харківщині
08:57
Енергодар
Мер Енергодара анонсував на 4 травня два гумкоридори з міста
08:49
Оновлено
потяг
Рух залізницею відновлено, проте через ракетні обстріли підстанцій затримується низка поїздів. Перелік
08:48
Ексклюзив
Запоріжжя
У містах на Запоріжжі окупанти збирають паспортні дані населення під виглядом гумдопомоги, — речник ОВА
08:39
діти війна
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 407 дітей і пошкоджено 1584 заклади освіти
08:34
білоруські військові
Білорусь перевіряє сили оперативного реагування на можливі кризові ситуації
08:30
Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 26
08:24
На Київщині розпочали будівництво ще одного тимчасового мосту
08:15
фейк
Росіяни поширюють фейки про "есбеушні репресії" в Запоріжжі й закликають мешканців регіону виїжджати в РФ
08:08
Росіяни завдали чотирьох ракетно-бомбових ударів по Луганщині та здійснили 34 обстріли за добу: двоє людей загинуло, ще двоє постраждали
07:21
ППО ЗСУ
Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: спрацювала українська ППО
07:18
ракетиний удар
Щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру, росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах на території восьми областей, – Генштаб ЗСУ 
07:04
Естонця заарештували за букву z і георгіївську стрічку у вікні квартири
06:48
Під час своєї доповіді Генсек ООН приділить особливу увагу сексуальним злочинам окупантів проти українців, - МЗС України
06:33
Унікальні кептарі й копія череса ХІХ століття: костюми Kalush Orchestra на "Євробаченні" поєднають архаїку й сучасність
06:18
Латвія
МЗС Латвії викликало російського посла через антисемітські висловлювання Лаврова
06:15
Ліки
Україна планує заборонити продаж ліків, виробництво яких хоча б частково пов'язане з російськими й білоруськими фармзаводами
05:57
"Ембарго на російський газ і нафту = мир Європи": активісти "прикрасили" варшавський міст велетенським банером 
05:50
"Реал", Карім Бензема
"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитись другий півфінал Ліги чемпіонів
05:18
Ілон Маск
Twitter може частково стати платним
04:59
Карло Анчелотті
Культовий тренер Анчелотті проанонсував завершення футбольної кар'єри
04:17
На Херсонщині внаслідок обстрілу "градами" померла жінка, троє цивільних - поранені
03:24
евакуація
Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя: Верещук повідомила про точки збору 4 травня
02:52
збірна України
Президент УАФ повідомив, скільки товариських матчів зіграє збірна України перед плей-офф відбору на ЧС-2022
02:34
Херсонська область
ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини
02:18
На Запоріжжі окупанти почали переодягатись у форму ЗСУ: слід очікувати на провокації і компрометування українських військових
01:57
Олексій Данілов
У них з Радянського Союзу нічого не змінюється: Данілов розповів, що РФ планувала переселити українців на Сибір, де вони б будували міста
01:40
Український військовий
За добу на Сході ЗСУ знищили 40 росіян і 7 танків
01:19
Тарас Степаненко, "Шахтар"
"Шахтар" зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів
00:57
ППО
За добу українська ППО збила 8 ракет та 7 БпЛА росіян
00:46
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 травня
00:40
окупанти рф
На Донбасі за добу внаслідок окупаційних обстрілів загинули понад 20 цивільних
00:34
Оновлено
ракетний удар
Росіяни завдали ракетних ударів по Львову: у частині міста немає електроенергії, є постраждалі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV