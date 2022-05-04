Упродовж 4 травня працюватимуть гумкоридори з Донеччини до Запоріжжя
На 4 травня відкрили гуманітарні коридори для евакуації з Донеччини до Запоріжжя, у Токмаку можна буде долучитися на своєму автомобілі
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.
"За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні здійснюємо евакуацію цивільних із Приазов’я до Запоріжжя", - розповів він.
Автобуси виїхали з Маріуполя й зупинятимуться для підсатки пасажирів у Запорізькій області:
- Луначарське кільце біля Бердянська о 10:00;
- Токмак о 15:00;
- Василівка о 16:00.
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