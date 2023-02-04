Упродовж доби РФ вбила двох жителів Донеччини, 14 людей отримали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

Через російську збройну агресію знову загинули цивільні жителі: за добу 3 лютого окупанти вбили мешканців Торецька й Бахмута. що на Донеччині.

Зазначається, що ще 14 людей отримали поранення: це люди з Нью-Йорка, Калинівки, Курахівки, Бахмута й Торецька.