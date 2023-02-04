Упродовж доби РФ вбила двох жителів Донеччини, 14 людей отримали поранення
За добу 3 лютого через російську збройну агресію загинули двоє мешканців Донецької області, ще 14 людей отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Через російську збройну агресію знову загинули цивільні жителі: за добу 3 лютого окупанти вбили мешканців Торецька й Бахмута. що на Донеччині.
Зазначається, що ще 14 людей отримали поранення: це люди з Нью-Йорка, Калинівки, Курахівки, Бахмута й Торецька.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що впродовж доби 3 лютого Росія завдала по Україні 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківщини та Миколаївщини, є жертви серед мирних мешканців. Також росіяни здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- У ніч на 4 лютого РФ гатила зі ствольної артилерії по Дніпропетровщині, під вогнем опинилася Марганецька громада.
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