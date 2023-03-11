Упродовж доби росіяни гатили по Донеччині: пошкоджено багатоповерхівки, лінії електропередачі, дві людини загинули

Про це інформує очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що найбільше росіяни обстрілювали Курахівську громаду на Донецькому напрямку. Центр міста Курахове, його околиці та промзона зазнали двох масованих обстрілів з артилерії вдень 10 березня і три вночі 11 березня. Також для ударів використовували касетні боєприпаси. Унаслідок обстрілів пошкоджено 14 багатоповерхівок та лінії електропередачі, попередньо, жертв немає.

Також з "градів" ворог обстрілював Авдіївку. Влучив у житлові квартали. Уночі також обстрілювали Мар'їнку, Катеринівку та Георгіївку.

"На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка — без жертв", - ідеться в повідомленні.

На Горлівському напрямку вночі загинула одна людина, одна поранена в Бахмуті. Упродовж ночі на 11 березня завдавали ударів по промзоні у Часовоярівській громаді. Також учора сім разів і сьогодні один раз обстрілювали Костянтинівку. У Соледарській громаді під ворожі удари потрапили Оріхово-Василівка, Федорівка та Роздолівка.

На Лисичанському напрямку у Сіверську внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будинок. Також на території громади постраждали Дронівка. Платонівка та Серебрянка. Продовжуються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Попередньо, без жертв.

Загалом за 10 березня російська армія вбила двох мирних мешканців Донеччини - обох у селі Красногорівка. Також було поранено 14 людей: дев'ятьох у Костянтинівці, двох у Молочарці, двох у Бахмуті, оду в Максимільянівці.

За весь час повномасштабного вторгнення Росія вбила 1405 мирних мешканців Донеччини, 3158 поранила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.