Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

9 березня росіяни вбили українця, який жив у селі Вовченка Мар'їнського району Донецької області.

Також у місті Костянтинівка поранень зазнав мирний житель, ще одна людина отримала ушкодження в Авдіївці.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на території Донеччини загинуло 1403 мешканці, щонайменше 3144 були поранені.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.