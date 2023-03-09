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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині росіяни вбили двох мирних мешканців, четверо поранені

9 березня, 2023 четвер
09:50
війна з Росією

Упродовж доби 8 березня від дій російських загарбників загинули двоє жителів Донеччини, ще четверо людей дістали поранення

Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.

"За 8 березня стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення", — зазначили в адміністрації.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • Нагадаємо, РФ надалі з артилерії обстрілює Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення.
  • У середу 8 березня російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, троє дістали поранень.
російська армія
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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