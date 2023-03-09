На Донеччині росіяни вбили двох мирних мешканців, четверо поранені
Упродовж доби 8 березня від дій російських загарбників загинули двоє жителів Донеччини, ще четверо людей дістали поранення
Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.
"За 8 березня стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення", — зазначили в адміністрації.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, РФ надалі з артилерії обстрілює Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення.
- У середу 8 березня російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, троє дістали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе