На Донеччині росіяни вбили двох мирних мешканців, четверо поранені

Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.

"За 8 березня стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення", — зазначили в адміністрації.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.