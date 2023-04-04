Упродовж минулої доби росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини
Минулої доби 3 квітня російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, трьох поранили
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що двоє людей загинули в Торецьку внаслідок російських така, одна людина - в Авдіївці, одна - в Торському. Також поранено трьох людей: в Авдіївці, Новоукраїнці та Костянтинівці.
За весь час повномасштабного вторгнення Росія вбила 1450 мешканців Донеччини, що 3339 поранила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі неможливо порахувати.
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- 3 квітня росіяни поцілили в автобус в Авдіївці. В транспорті знаходилось двоє людей, пасажирка загинула, водія було поранено.
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