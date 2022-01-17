Упродовж пандемії Маск розбагатів на понад 1000%
За даними міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam, від березня 2020 року статки гендиректора SapceX і Tesla Ілона Маска зросли на більш ніж на 1000%
Про це пише BBC.
Міжнародне об'єднання Oxfam повідомляє, що десять найбагатших людей світу більш ніж удвічі збільшили сукупні статки в понад два рази.
За час пандемії сумарно вони розбагатіли з $700 млрд до $1,5 трлн.
Так, статки Ілона Маска збільшилися на понад 1000%, а Білл Гейтс став заможнішим на 30%.
Також найбагатшими людьми світу є, зокрема, мільярдер Воррен Баффетт, ексгендиректор Amazon Джеффрі Безос і очільник Meta Марк Цукерберг.
- Нагадаємо, раніше компанія Ілона Маска Tesla почала продавати низку товарів за криптовалюту Dogecoin.
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