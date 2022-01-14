Tesla почала продавати низку товарів за криптовалюту Dogecoin

Про це повідомляє Reuters.



На сайті Tesla Cyberwhistle і Cyberquad for Kids відтепер можна придбати за криптовалюту.



Після публікації твіту вартість криптовалюти зросла на понад 20%. За даними на 14 січня один Dogecoin тепер коштує $0,2 (5,5 грн).



Нагадаємо, 7 листопада Ілон Маск попросив своїх підписників у Twitter за допомогою опитування вирішити, чи продавати йому 10% акцій компанії Telsa вартістю $21 млрд. Більшість підписників підприємця проголосували за продаж.

22 грудня Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії, щоб досягти обіцяних 10%.

29 грудня Маск продав ще частину акцій Tesla вартістю $1 млрд.