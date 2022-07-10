Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які, посилаючись начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО спостерігається «розкол щодо ставлення до війни в Україні", - зауважили в ЦПД.

Лояльний до Росії американський військовий аналітик Скотт Ріттер заявив, що саміт НАТО, на якому РФ визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, "спробою Альянсу нагадати про своє існування".

The American Conservative оприлюднили матеріал про те, що президент США Джо Байден "залишився наодинці у війні" з Росією.

Кремлівські пропагандисти з посиланням на слова депутата Європарламенту Тьєрі Маріані заявляли про марність витрат на післявоєнне відновлення України.

Американський учений Дуг Бендоу називає припинення постачання Україні озброєння єдиним шляхом до миру.

6 липня писали, що російські ЗМІ через міжнародних політиків поширюють тезу про нібито безглуздість витрат на повоєнну відбудову України.

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