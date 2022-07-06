Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані пишуть, що Єврокомісія, перш ніж виділяти будь-які кошти, має гарантувати погашення Україною кредитів, які планують спрямувати на її післявоєнне відновлення. На думку Тьєрі Маріані, лише за умови позитивних економічних прогнозів, Україні можна допомогти фінансово", - зауважили в ЦПД.

Крім того, 27 червня депутат заявив, що "конфлікту між Росією та Україною можна було уникнути, якби Україна виконувала Мінські домовленості". Також Тьєрі Маріані називає тимчасово окупований Крим російським.

"Використовуючи лояльних міжнародних політиків, росія намагається сформувати враження, що допомагати Україні фінансово - марнотратство. Проте кремль замовчує інформацію про заморожені золотовалютні резерви росії, які планують вилучити як репарації на користь України", - наголосили в Центрі при РНБО.

Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку російських фейків за 5 липня.

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