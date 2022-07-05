Про це повідомляє ЦПД у Telegram.

Так, глава МЗС РФ Лавров заявив, що "Захід робить все, щоб припинити роботу ЗМІ, які надають об’єктивні відомості щодо того, що відбувається [в Україні]", однак в ЦПД попереджають, що ця інформація не відповідає дійсності та є маніпуляцією, бо країни ЄС припиняють діяльність лише тих пропагандистських ЗМІ, що фінансуються з РФ.

Також в МІНІСТЕРСТВІ оборони Росії заявили, що "українські військові розмістили та замінували ємності з рідким хлором на насосно-фільтраційній станції Слов'янської ТЕС. Їх планують підірвати при підході ЗС РФ до об’єкту для подальшого звинувачення російської армії перед світовою спільнотою". У ЦПД наголошують, що це дезінформація.

Також російські ЗМІ маніпулюють і на тему біженців з України, наголосили у центрі протидії дезінформації. Так, ЗМІ РФ повідомили: "в Європи закінчуються кошти на утримання біженців з України... У Латвії їх виселяють з готелів, у Німеччині урізають допомогу, в Польщі не виплачують компенсації... В ЄС відгукуються про українських біженців, що ті нахабніють, не працюють і завжди всім незадоволені". Це також є відвертою маніпуляцією.

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