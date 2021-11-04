Уран максимально наблизиться до Землі проти ночі на 5 листопада

Про це повідомляє Independent.



У ніч на 5 листопада Уран буде у протистоянні з Сонцем, а Земля опиниться між Сонцем і Ураном. Його можна буде побачити у вигляді блідої зірки.



Уран наблизиться до Землі на 2,8 млрд км - найбільше за цей рік.



Найкраще спостерігати за Ураном за допомогою бінокля чи телескопа - так добре видно його блідо-синьо-зелений колір. Планета здаватиметься ще яскравішою 5 листопада, адже її протистояння з Землею збігається з молодим місяцем.



Уран - планета-гігант, і він є сьомою за віддаленістю від Сонця, четвертою за масою та третьою за діаметром планетою Сонячної системи. Його надра складають льоди й гірські породи.



Атмосфера Урана складається з водню й гелію, а також з льодових хмар, твердого аміаку, метану й інших вуглеводнів. Також він має найхолоднішу планетарну атмосферу, мінімальна температура якої становить 49K (-224°C).