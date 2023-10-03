Урожай зерна в Україні очікується на рівні 79 млн тонн, 75% потрібно експортувати, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що цього року урожай зерна буде на 10% більше, ніж того року. Україні для внутрішніх потреб достатньо 25%, решту потрібно експортувати
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За прогнозами Міністерства аграрної політики, цьогорічний урожай буде на рівні понад 79 млн тонн, що на 10% більше, ніж того року. Станом на 3 жовстня, вже намолочено майже 42 млн тонн зернових та олійних культур.
За словами Шмигаля, гарний врожай - результат не лише сприятливої погоди, але й послідовної підтримки аграріїв, що означає, що Україна збереже своє стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки.
"Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують", — підкреслив очільник Уряду.
Зокрема, Денис Шмигаль відзначив, що на західному кордоні вже зараз слід будувати мости, а не зводити стіни.
"Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека", — наголосив Денис Шмигаль.
Як зазначив Прем’єр-міністр, Україна розраховує на дієвість запропонованого механізму верифікації та контролю українського агроекспорту, на транзитні шляхи солідарності від ЄС, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори.
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За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найближчим часом Україна має намір запустити додатковий наземний залізничний коридор для експорту зерна. Наразі міністр не надав деталей щодо маршруту нового залізничного коридору.
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