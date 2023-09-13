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Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу

13 вересня, 2023 середа
12:59
Війна з Росією Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз може розширитися до більш ніж 30 країн

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту.

"Єврокомісія відкриває звіти щодо верховенства права для країн, які хочуть стати членами ЄС. Для них це пришвидшить шлях до членства в ЄС. Це також допоможе країнам у впровадженні реформ. Ми відкриваємо двері до Європейського Союзу", - заявила голова Єврокомісії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, прийняття нових членів у ЄС не є легким, але Єврокомісія буде захищати принцип прийняття нових країн-учасниць.

"Ми знаємо, що Україна має прогрес від того, як вона отримала статус країни-кандидата. Ми маємо готуватися до фінального укомплектування ЄС. Ми вийшли за межі залізної завіси. Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу. Ми зможемо розширити ЄС до рівня 30+ країн", - наголосила очільниця Європейської комісії.

  • 23 серпня Європейська комісія звинуватила владу Росії, зокрема диктатора Володимира Путіна, у поверненні повномасштабної війни на європейський континент, намаганні спотворити історію та поширенні теорії змови, щоб підірвати європейські демократії





 

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Урсула фон дер Ляєн
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