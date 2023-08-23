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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Росія спотворює історію й поширює теорії змови, намагаючись отруїти демократії ЄС дезінформацією, - Єврокомісія

Росія спотворює історію й поширює теорії змови, намагаючись отруїти демократії ЄС дезінформацією, - Єврокомісія

23 серпня, 2023 середа
06:15
Світ Єврокомісія

Європейська комісія звинуватила владу Росії, зокрема диктатора Володимира Путіна, у поверненні повномасштабної війни на європейський континент, намаганні спотворити історію та поширенні теорії змови, щоб підірвати європейські демократії

Про це йдеться в заяві Європейської комісії до 23 серпня – Європейського дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

Зі спільною заявою виступили віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Вони зазначили, що в лютому минулого року Європа та весь світ з жахом спостерігали, як російський президент Володимир Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

"Державний апарат РФ спотворює історію та поширює теорії змови з метою отруїти наші демократії зловмисною дезінформацією. Ми продовжимо нашу роботу з просування історичної обізнаності та надання фактів для усунення таких спотворень, де б ми їх не виявили", – йдеться у заяві.

Як відзнається, зараз народ Україна бореться за мир та демократію, а Євросоюз підтримуватиме державу стільки, скільки буде потрібно, оскільки йдеться про захист демократій.

"Наша свобода не підлягає обговоренню, як і свобода України", - наголосили у Єврокомісії.

Попри те, що в Європі знову гинуть люди під час війни, історія може дати певну надію, вважають європейські представники. Юрова та Рейндерс нагадали, що після Другої світової війни вдалося побудувати мирну Європу, "союз демократій". Були створені демократичні інститути в країнах, які донедавна "перебували під задушливим ярмом авторитаризму".

"Ми подолали війну та пригноблення, щоб жити як вільні та рівні громадяни в Союзі, побудованому на мирі, демократії, верховенстві закону та основних правах… Нехай цей день стане постійним нагадуванням про нашу відповідальність за підтримку миру, демократії та всіх цінностей, на яких було засновано Європейський Союз", - йдеться в заяві.

Довідка: Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму щороку припадає на 23 серпня. Його відзначають з 2009 року. Саме цього дня в 1939 році був підписаний пакт Молотова – Ріббентропа між нацистською Німеччиною та СРСР. Цей документ став передвісником Другої світової війни. Він передбачав поділ Європи на так звані сфери впливу між СРСР та нацистською Німеччиною і відкрив шлях для вторгнення до Польщі 1 вересня 1939 року. 

Російські фейки та дезінформація проти України

Російська кампанія з дезінформації активно шириться в мережі. Наприклад, 16 серпня у Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - це російська ІПСО, мета якої – сіяти паніку серед українців.

Також мережею ширилась фейкова інформація, що президент терористичної РФ Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Згодом ворожі пропагандисти заявили, що військовослужбовці ЗСУ начебто пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру Донецької області. Тоді ж мережею ширився фейк, що Сили оборони нібито посилено намагаються підвищити боєздатність, бо РФ знову спробує захопити Київ. В Україні спростовували цю інформацію.

18 серпня стало відомо, що російська пропаганда запустила новий фейк про Херсонську область, де нібито розстріляли українських бійців, які відмовились плисти на лівий берег Дніпра.

22 серпня не обійшлося без ворожих фейка - нібито з Куп'янська вивезли весь штаб ЗСУ; маніпуляції посольство РФ у Франції - "Боляче бачити, як французькою зброєю вбивають росіян, завдають ударів, внаслідок яких гинуть мирні жителі, руйнується цивільна інфраструктура"; дезінформації - начебто солдати ЗСУ розчаровані командуванням та рішеннями Ставки через "непродуманий контрнаступ на південному фронті та під Бахмутом, де сильно ростуть втрати".

Росія
ЄС
Єврокомісія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
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