Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру

Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру

16 серпня, 2023 середа
21:43
Суспільство фейк, фейки

Російська пропаганда заявила, що військовослужбовці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру Донецької області

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українська армія грабує та підпалює будинки, саме так вони вчинили з аптекою в Часовому Яру", - пишуть російські телеграм-канали

Насправді аптека була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Вперше її фото опублікував очільник Донецької ОВА Павло Кириленко ще 26 липня. Тоді росіяни обстріляли два будинки громади.

"Сили оборони захищають рідні землі та дбають про українців, а от росіяни знищують і житлові будинки, і медичні заклади, і церкви, і памʼятки архітектури", - наголошує Центр.

  • 16 серпня у Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - це російська ІПСО, мета якої – сіяти паніку серед українців.
  • Мережею також шириться фейкова інформація, що президент терористичної РФ Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС
Україна
Донбас
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
путлер шойгу
16 серпня, 2023 середа
Шойгу згадав давній наратив Кремля і стверджує, що міжнародні санкції проти Росії зміцнюють країну, - ISW
G20
15 серпня, 2023 вiвторок
Саміт лідерів G20: Індія покликала Путіна, Зеленського серед запрошених немає
15 серпня, 2023 вiвторок
Масштабне розкрадання в облгазах: ще трьом керівникам повідомили про підозру
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
21:59
Геннадій Лопирьов
Сидів за зброю та хабарі: у РФ повідомили про смерть ще одного генерала
21:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
На Заході хочуть перемоги України, але не підтримують поразку Росії, - дипломат Огризко
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський: у кожній бойовій бригаді питають насамперед про дрони, РЕБ і ППО
21:05
Ексклюзив
Роман Костенко
Російські війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу: деталі від полковника СБУ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення
20:08
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій
20:07
G20
Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
20:06
OPINION
Юрій Богданов
Нам не пощастило жити всередині історії
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 
19:55
Оновлено
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
19:45
окупанти крим
Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
19:34
Геннадій Жидко
У РФ повідомили про смерть генерала Жидка, який у 2022 році командував окупаційними військами в Україні
19:16
Херсонщина
На Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік
19:03
Оновлено
Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
19:00
Вагнер, Євген Пригожин
Компанію "Група "Вагнер" зареєстрували у Білорусі. Нібито займатимуться освітою
18:50
ПВК Вагнера
Повернулися до "бізнес-проєктів": українська розвідка про те, чим зараз займаються вагнерівці та Пригожин
18:39
Неймар, Аль-Хіляль, Саудівська Аравія
Неймар ошелешив забаганками у новому клубі в Саудівській Аравії
18:35
Аналітика
зерно, пшениця, комбайн
Місяць без зернової угоди: як Україні продати вирощене та чому фермери хочуть F-16
18:29
санкції проти Росії
Швейцарія остаточно приєдналася до обмежень 11-го санкційного пакету ЄС проти РФ
18:14
Херсон, авто з проросійськими наклейками
Затулив подряпини: у Херсоні чоловік їздив автівкою з наклейками прапора й герба РФ
18:07
британія україна
Через санкції проти РФ британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною, - Politico
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Війна буде надовго". Чого насправді хоче Верещук?
17:58
Сергій Шефір
Виконавців було щонайменше двоє: у поліції розповіли, на якій стадії розслідування замаху на Шефіра
17:50
Путін
У ЦПД спростували фейк про "рішення Путіна підірвати ЗАЕС", який шириться в мережі
17:50
Джарилгач
Вигоріла майже вся заповідна зона: на окупованому Джарилгачі пожежа знищила 16 кв. км території
17:46
Оновлено
Курська АЕС
У Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - російська ІПСО
17:33
Ексклюзив
Ердоган і Путін
Зустріч Ердогана та Путіна точно не буде безрезультативною, - експерт-міжнародник Семиволос
17:29
кримський міст
Партизани зафіксували російську ППО неподалік Кримського мосту
17:20
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
17:17
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Україна – у п'ятірці країн світу за кількістю безконтактних оплат ґаджетами, – Mastercard
17:05
Оновлено
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
17:04
На Житомирщині СБУ затримала групу рекетирів
Вимагали з військового гроші та погрожували фізичною розправою: на Житомирщині затримали групу рекетирів
16:59
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Аріс": букмекери дали обнадійливий прогноз на вирішальний матч киян у єврокубках
16:50
на фото Олександр Сирський
Сирський відвідав передові позиції ЗСУ: ухвалив низку важливих рішень для оборони Куп'янська
16:50
талібан
"Не відповідають інтересам нації": Талібан заборонив діяльність усіх політичних партій в Афганістані
16:46
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Розосередження сил": Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічних атак на Україну
16:44
Оновлено
обстріл Харківщини
Росіяни вдарили по Харківщині, спрацювала ППО
16:41
Фінляндія
Найбільший в ЄС: Фінляндія створить стратегічний резерв запасів на тлі загроз із боку РФ, - Bloomberg
16:40
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
Зінченко остаточно відновився від травми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV