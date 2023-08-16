Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру
Російська пропаганда заявила, що військовослужбовці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру Донецької області
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Українська армія грабує та підпалює будинки, саме так вони вчинили з аптекою в Часовому Яру", - пишуть російські телеграм-канали
Насправді аптека була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Вперше її фото опублікував очільник Донецької ОВА Павло Кириленко ще 26 липня. Тоді росіяни обстріляли два будинки громади.
"Сили оборони захищають рідні землі та дбають про українців, а от росіяни знищують і житлові будинки, і медичні заклади, і церкви, і памʼятки архітектури", - наголошує Центр.
- 16 серпня у Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - це російська ІПСО, мета якої – сіяти паніку серед українців.
- Мережею також шириться фейкова інформація, що президент терористичної РФ Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС
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