Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українська армія грабує та підпалює будинки, саме так вони вчинили з аптекою в Часовому Яру", - пишуть російські телеграм-канали

Насправді аптека була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Вперше її фото опублікував очільник Донецької ОВА Павло Кириленко ще 26 липня. Тоді росіяни обстріляли два будинки громади.

"Сили оборони захищають рідні землі та дбають про українців, а от росіяни знищують і житлові будинки, і медичні заклади, і церкви, і памʼятки архітектури", - наголошує Центр.