Росіяни готують провокацію на Курській АЕС, заплановано евакуацію населення, – Центр нацспротиву
Росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення
Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.
"За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", - ідеться у повідомленні.
"Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто потрапив до списку", - додали в ЦНС.
Евакуацію заплановано до таких населених пунктів, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.
У Спротиві наголосили, що Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ.
- У листопаді минулого року українська розвідка дізналася, що росіяни зберігають на території Курської АЕС ракети до комплексів С-300.
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