Росіяни зберігають ракетне озброєння на території Курської АЕС
Російські війська завозять ракети до комплексу С-300 на територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
ГУР отримало інформацію, що наприкінці жовтня представники ЗС РФ транспортували до підземних ангарів "Курськатоменергоремонту" ракети до комплексів С-300. Там вони зберігаються та обслуговуються. Також зазначається, що до цих приміщень прибували цивільні вантажівки з іранськими автомобільними номерами. Про доставлені об’єкти наразі нічого невідомо.
"Не виключено, що цей об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме для прихованого розміщення й обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", - стверджують у ГУР МО України.
Головне управління розвідки наголошує, що ця інформація повинна пройти ретельну перевірку представниками відповідних міжнародних організацій, першочергово - МАГАТЕ.
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