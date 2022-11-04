Росіяни зберігають ракетне озброєння на території Курської АЕС

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

ГУР отримало інформацію, що наприкінці жовтня представники ЗС РФ транспортували до підземних ангарів "Курськатоменергоремонту" ракети до комплексів С-300. Там вони зберігаються та обслуговуються. Також зазначається, що до цих приміщень прибували цивільні вантажівки з іранськими автомобільними номерами. Про доставлені об’єкти наразі нічого невідомо.

"Не виключено, що цей об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме для прихованого розміщення й обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", - стверджують у ГУР МО України.

Головне управління розвідки наголошує, що ця інформація повинна пройти ретельну перевірку представниками відповідних міжнародних організацій, першочергово - МАГАТЕ.

23 жовтня Кремль розпочав психологічну атаку, ціль якої - звинуватити Україну в створенні "брудної бомби". У РІА Новості вийшов текст під назвою: "Київський режим готує провокацію з "брудною бомбою" на Україні".

Інститут вивчення війни стверджує, що в ланцюжку російського ядерного шантажу наступним кроком може стати передача ЗАЕС в керівництво Росатомом.

3 листопада представники МАГАТЕ відвідали ЗАЕС та спростували твердження Росії про виготовлення "брудної бомби" на території станції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb