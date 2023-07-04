Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

“Ті руйнування ЗАЕС, які росіяни планують вчинити, не обовʼязково будуть з витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатись до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, відповідно й Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний. Адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриву також", - пояснив Гетьман.

Військовий аналітик переконаний, що росіяни можуть готувати і підрив Курської АЕС.

"Варто звернути увагу і на Курську АЕС. Там зараз відбуваються дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати й Курську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядають, як такі. Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, потім підірвати Курську АЕС та звинувачувати Україну у тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗАЕС. Тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян", - додав він.