Після теракту на ЗАЕС, Путін може підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну, - військовий аналітик Гетьман
Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Путін може віддати наказ підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
“Ті руйнування ЗАЕС, які росіяни планують вчинити, не обовʼязково будуть з витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатись до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, відповідно й Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний. Адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриву також", - пояснив Гетьман.
Військовий аналітик переконаний, що росіяни можуть готувати і підрив Курської АЕС.
"Варто звернути увагу і на Курську АЕС. Там зараз відбуваються дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати й Курську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядають, як такі. Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, потім підірвати Курську АЕС та звинувачувати Україну у тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗАЕС. Тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян", - додав він.
Ситуація на ЗАЕС
Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.
На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.
Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.
30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.
Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.
2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС.
У вівторок, 4 липня, ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові
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