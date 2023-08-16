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У ЦПД спростували фейк про "рішення Путіна підірвати ЗАЕС", який шириться в мережі

16 серпня, 2023 середа
17:50
Війна з Росією Путін

Мережею шириться фейкова інформація, що президент терористичної РФ Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Низка ЗМІ підхопили фейкову інформацію від російського анонімного телеграм-каналу, який посилається на невідоме джерело у Кремлі. У новині йдеться, що Володимир Путін нібито планує підірвати Запорізьку АЕС вже у серпні-вересні.

"Посилання на анонімне джерело – це один із прийомів роспропаганди, який вона активно використовує в інформаційній війні проти України. Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко також заявив, що інформація щодо теракту не відповідає дійсності і немає жодних доказів, що росіяни планують підрив ЗАЕС", - пише ЦПД.

Подібні фейки потрібні Кремлю, щоб маніпулювати українцями і поширювати панічні настрої в суспільстві.

"Про сценарій з провокацією на ЗАЕС з метою зриву активних дій ЗСУ та інших Сил оборони, спрямованих на визволення від окупантів території, попереджали раніше. Однак станом на сьогодні підтверджень намірів ворога здійснити таку провокацію незабаром немає. В офіційних російських ЗМІ будь-яка інформація з цього приводу відсутня", – заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.

  • 15 серпня Центр нацспротиву повідомив, що отримав документи щодо можливої провокації росіян на Курській АЕС.
  • 16 серпня у Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - це російська ІПСО, мета якої – сіяти паніку серед українців.
Суспільство
Україна
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теракт
фейк
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Запорізька АЕС
Енергодар
Військові новини
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