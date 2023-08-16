Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Низка ЗМІ підхопили фейкову інформацію від російського анонімного телеграм-каналу, який посилається на невідоме джерело у Кремлі. У новині йдеться, що Володимир Путін нібито планує підірвати Запорізьку АЕС вже у серпні-вересні.

"Посилання на анонімне джерело – це один із прийомів роспропаганди, який вона активно використовує в інформаційній війні проти України. Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко також заявив, що інформація щодо теракту не відповідає дійсності і немає жодних доказів, що росіяни планують підрив ЗАЕС", - пише ЦПД.

Подібні фейки потрібні Кремлю, щоб маніпулювати українцями і поширювати панічні настрої в суспільстві.

"Про сценарій з провокацією на ЗАЕС з метою зриву активних дій ЗСУ та інших Сил оборони, спрямованих на визволення від окупантів території, попереджали раніше. Однак станом на сьогодні підтверджень намірів ворога здійснити таку провокацію незабаром немає. В офіційних російських ЗМІ будь-яка інформація з цього приводу відсутня", – заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.