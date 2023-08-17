Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

За словами російських пропагандистів, українські військові намагаються підвищити боєздатність, бо Росія знову спробує захопити столицю України. Про це нібито заявив командувач Об’єднаних сил українських військ генерал-лейтенант Наєв, пишуть росіЗМІ.

Насправді 14 серпня Наєв зазначив, що станом на сьогодні "немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції" на Київ.

"Сили оборони ніколи повністю не виключали ймовірності повторного наступу, адже дії російської армії залежать виключно від рішень вищого військового керівництва рф, але зараз така ймовірність не підкріплена силами та засобами ворога", - йдеться у повідомленні.