Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що "з Куп'янська вивезли весь штаб ЗСУ. Почали передислокацію до тилу ще два тижні тому, зараз виїхав останній "штабіст".
Маніпуляція: Коментуючи військову допомогу Україні, посольство РФ у Франції заявило: "Боляче бачити, як французькою зброєю вбивають росіян, завдають ударів, внаслідок яких гинуть мирні жителі, руйнується цивільна інфраструктура. Причетні до пособництва терористичної діяльності київського режиму мають усвідомлювати всю повноту відповідальності".
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Солдати ЗСУ розчаровані командуванням та рішеннями Ставки через непродуманий контрнаступ на південному фронті та під Бахмутом, де сильно ростуть втрати".
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