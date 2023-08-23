Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що "з Куп'янська вивезли весь штаб ЗСУ. Почали передислокацію до тилу ще два тижні тому, зараз виїхав останній "штабіст".

Маніпуляція: Коментуючи військову допомогу Україні, посольство РФ у Франції заявило: "Боляче бачити, як французькою зброєю вбивають росіян, завдають ударів, внаслідок яких гинуть мирні жителі, руйнується цивільна інфраструктура. Причетні до пособництва терористичної діяльності київського режиму мають усвідомлювати всю повноту відповідальності".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Солдати ЗСУ розчаровані командуванням та рішеннями Ставки через непродуманий контрнаступ на південному фронті та під Бахмутом, де сильно ростуть втрати".