Уряд Австрії пообіцяв виділити Україні ще 10 млн євро
Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України, демонструючи солідарність та роблячи внесок у стабільність в Європі
Про це повідомляє АРА з посиланням на міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера, пише Укрінформ.
"У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.
"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", - сказав Бруннер.
Відзначимо, у травні уряд Австрії виділив майже 42 млн євро для подолання гуманітарних наслідків загарбницької війни Росії проти України. Тоді зазначалося, що загалом австрійська допомога, "надана Україні та іншим особливо постраждалим країнам з початку російської загарбницької війни", зросла до понад 80 млн євро.
Також австрійські та німецькі банки вкладуть €600 млн у будівництво двох медичних закладів у Києві й одного – у Львові.
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