Про це заявили в Мінекономіки Австрії, пише APA.

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла необхідність у будівництві медзакладів. Австрійські та німецькі банки профінансують будівництво нових медичних установ, а компанії з Австрії, як-от Vamed, реалізовуватимуть ці проєкти.

На першому етапі планують збудувати й обладнати "Охматдит" і сучасну університетську клініку в Києві, а також побудувати Національний реабілітаційний центр України у Львові.

У виданні зауважили, що це стало можливим завдяки Рамковій угоді про економічну співпрацю у розвитку проєктів між українським і австрійським урядами.

4 вересня Україна й Австрія підписали угоду про економічну співпрацю. Країни планують реалізувати проєкти на понад €500 млн. Особливо це стосується галузі медичних технологій і закладів охорони здоров’я.

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