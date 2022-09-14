Австрія побудує в Україні три медзаклади на €600 млн
Австрійські та німецькі банки вкладуть €600 млн у будівництво двох медичних закладів у Києві й одного - у Львові
Про це заявили в Мінекономіки Австрії, пише APA.
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла необхідність у будівництві медзакладів. Австрійські та німецькі банки профінансують будівництво нових медичних установ, а компанії з Австрії, як-от Vamed, реалізовуватимуть ці проєкти.
На першому етапі планують збудувати й обладнати "Охматдит" і сучасну університетську клініку в Києві, а також побудувати Національний реабілітаційний центр України у Львові.
У виданні зауважили, що це стало можливим завдяки Рамковій угоді про економічну співпрацю у розвитку проєктів між українським і австрійським урядами.
- 4 вересня Україна й Австрія підписали угоду про економічну співпрацю. Країни планують реалізувати проєкти на понад €500 млн. Особливо це стосується галузі медичних технологій і закладів охорони здоров’я.
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