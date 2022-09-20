Про це повідомляє Reuters.

"Моє послання народу України таке: Британія буде і надалі підтримувати вас на кожному етапі шляху. Ваша безпека - наша безпека", - сказала вона в заяві перед своїм виступом на саміті ООН, що відбудеться в четвер.

Ліз Трасс зауважила, що Велика Британія планує надати у 2023 році Україні військову підтримку на рівні 2022-го або навіть перевищити її обсяг. Цьогоріч допомога Києву становила 2,3 мільярда фунтів (2,6 мільярда доларів).

Окрім того, Трасс заявила, що через залежність від російської енергії РФ "маніпулює" іншими країнами, тож настав час покінчити з цим.

"Занадто багатьма життями - в Україні, в Європі та в усьому світі - Росія маніпулює, через їхню залежність від енергії. Ми повинні працювати разом, аби покінчити з цим раз та назавжди", - сказала вона.

Як зауважила Ліз Трасс, Велика Британія є другим за величиною донором військової допомоги для України, і наступного року допомога буде визначатися потребами української армії.

Ліз Трасс прийняла запрошення відвідати Україну в якості нового прем'єр-міністра Британії.

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