"З радістю приймаю запрошення": Ліз Трасс готова незабаром відвідати Україну
Нова британська прем’єрка Ліз Трасс прийняла запрошення відвідати Україну і підтвердила "неухильну" підтримку країни у війні з Росією
Про це пише "Радіо Свобода", з посиланням на повідомлення в офісі Трасс.
6 вересня Трасс розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським – це була одна з перших її телефонних розмов з іноземним лідером на новій посаді.
Прем’єр-міністерка підтвердила "неухильну підтримку Сполученим Королівством свободи та демократії України", повідомили в офісі Трасс.
"Прем’єр-міністр сказала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з президентом у найближчі тижні й місяці, і з радістю приймає запрошення незабаром відвідати президента Зеленського в Україні", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо 5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.
- Президент України Володимир Зеленський став одним з перших іноземних лідерів, який провів телефонну розмову із Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністерки Сполученого Королівства.
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