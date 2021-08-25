Уряд передав в управління Нафтогазу дві ТЕЦ на Львівщині

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Міністерства енергетики щодо передачі в управління Нафтогазу арештованого майна Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ у Львівській області.



Зазначається, що це рішення дозволить забезпечити стале проходження опалювального періоду в Новояворівському та Новому Роздолі, зокрема уникнути виникнення надзвичайних ситуацій та збоїв у тепло-, енерго- і електропостачанні зазначених населених пунктів.



Згідно з розпорядженням Кабміну, на АРМА покладається обов'язок забезпечити передачу активів компанії "Нафтогаз Тепло" на період до усунення ризику переривання функціонування обох ТЕЦ. Водночас Нафтогаз, Міненерго, Міністерство розвитку громад та територій, а також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), мають вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції для запобігання виникненню таких ризиків.



У пресслужбі зазначили, що рішення Кабміну прийняте у рамках особливого порядку відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів, що застосовується в особливих випадках і дає змогу найефективнішим державним компаніям на законних підставах та у максимально стислі строки налагодити управління об'єктами критичної інфраструткури.



За словами керівника АРМА Дмитра Жоравовича, передача в управління Нафтогазу цих ТЕЦ є важливою передумовою для успішного проходження наступного опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську. Крім того, було вперше апробовано механізм, який гарантує участь держави у збереженні та забезпеченні функціонування стратегічних активів, таких як Мотор Січ, Донецькоблгаз тощо.

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