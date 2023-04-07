Уряд почав запровадження санкцій проти Сирії на 50 років
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження після розгляду пропозицій РНБО щодо уведення санкцій проти Сирії: вони обмежать торгівлю з САР, авіасполучення через Україну, розвиток технологій
Про це повідомили в Урядовому порталі
"Вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки. Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Уряд запропонував запровадити:
- обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;
- заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки,
- заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.
Санкції набудуть чинності після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію президентом та затвердження постановою Верховної Ради.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти президента Сирії Башара Асада.
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