Уряд Польщі передав на Харківщину 150 терміналів Starlink

Про це пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Поки мобільні оператори та інтернет-провайдери відбудовують базову телеком-інфраструктуру, Starlink дозволяє налагодити резервний зв‘язок. Наприклад, у 12 деокупованих селах та містечках Харківщини (Ізюм, Балаклія, Куп‘янськ та ін.) люди вперше змогли подзвонити рідним саме завдяки Starlink", - йдеться у повідомленні.

Також термінали отримала місцева влада — 24 міські та сільські ради Харківської області. Це потрібно для ефективної координації відновлення звільненої від росіян території.

Три публічні точки WI-FI від Starlink працюють зараз в Ізюмі і одна в селі Діброва.

Міністр наголосив, що ці Starlink Україні передав польський Уряд та подякував колегам за постійну підтримку.

Відзначимо, після 24 лютого термінали Starlink почали масово надходити в Україну від наших партнерів. У кінці серпня компанія SpaceX майже вдвічі знизила для українців вартість інтернету.

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