Уряд призначив нового очільника Укравтодору
Євген Кузькін очолив Державне агентство автомобільних доріг України
Про це повідомив Урядовий портал.
"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - йдеться у розпорядженні.
Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року.
Кузькін працював на посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".
З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".
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