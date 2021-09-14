Уряд призначив нового очільника Укравтодору

Про це повідомив Урядовий портал.

"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - йдеться у розпорядженні.

Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року.

Кузькін працював на посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".