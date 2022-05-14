Уряд продовжив виплату субсидій та соцвиплат до кінця воєнного стану

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів. Понад 6 млн людей охоплені одним видом соціальної допомоги", - наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що з початку воєнного стану було профінансовано 100% виплат субсидій.

"Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", - додала вона.