Уряд продовжив виплату субсидій та соцвиплат до кінця воєнного стану
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні було автоматично продовжено соціальні виплати
Про це в інтерв’ю УНІАН заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів. Понад 6 млн людей охоплені одним видом соціальної допомоги", - наголосила Лазебна.
Міністр також зазначила, що з початку воєнного стану було профінансовано 100% виплат субсидій.
"Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", - додала вона.
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