Уряд розповів, як платитимуть пенсії у березні
Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень 2022 року
Як повідомляє "Урядовий портал", пенсії у березні планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня, передає «Еспресо».
Але "у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа", - сказано в повідомленні.
Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.
"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України", - уточнюють в повідомленні уряду.
Зразок такої заяви можна знайти тут. https://www.kmu.gov.ua/news/pensijnij-fond-ukrayini-rozpochav-pidgotovku-dokumentiv-na-viplatu-pensij-za-berezen-2022-roku
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