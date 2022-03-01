Як повідомляє "Урядовий портал", пенсії у березні планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня, передає «Еспресо».

Але "у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа", - сказано в повідомленні.

Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України", - уточнюють в повідомленні уряду.

Зразок такої заяви можна знайти тут. https://www.kmu.gov.ua/news/pensijnij-fond-ukrayini-rozpochav-pidgotovku-dokumentiv-na-viplatu-pensij-za-berezen-2022-roku

Нагадаємо, 24 лютого в Україні створили координаційний штаб для забезпечення безперебійної роботи соцзахисту в умовах воєнного стану.

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