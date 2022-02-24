В Україні створили координаційний штаб для забезпечення громадян пенсіями та соцвиплатами

Про це повідомляє Мінсоцполітики у Facebook.



"На першому засіданні координаційного штабу сплановано порядок збору інформації про потреби переміщеного населення та наявні ресурси для задоволення цих потреб з департаментів соціального захисту місцевих державних адміністрацій, дії із залучення допомоги донорів, благодійних та громадських організацій, для забезпечення життєвих потреб переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.



Найближчим часом запрацюють інформаційно-координаційні "гарячі лінії", які переорієнтують з Урядового контактного центру 15-45, 15-39, 15-47.



Також уже напрацьовані альтернативні способи виплати пенсій та соціальних допомог на випадок збоїв у роботі тої чи іншої банківської установи і для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.

