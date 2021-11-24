Уряд розширив перелік медикаментів для лікування COVID-19

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну у середу, 24 листопада, передає Еспресо.TV.



"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит", - написав у Telegram прем'єр міністр України Денис Шмигаль.



Відтак, препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір" будуть у переліку засобів, які можуть використовуватися для лікування коронавірусу.



Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував текст постанови у Telegram.

Нагадаємо, 4 листопада в Україні почались плацебо-контрольовані дослідження таблеток від коронавірусу, створених компаніями Pfizer і Merck.