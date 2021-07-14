Уряд схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Як і було анонсовано раніше, сьогодні ми ухвалимо рішення про підвищення пенсій військовим. Питання потребує нагального вирішення. За ініціативи президента Володимира Зеленського, сьогодні це буде зроблено і сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати", - сказав Шмигаль.



Він зауважив, що, через недосконалість законодавства у 2018 році, велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації.



Відтак, зазначив прем'єр, для виправлення цієї ситуації уряд ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тис. військовослужбовців. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3 854 грн.

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