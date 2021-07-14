Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Уряд схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців, - Шмигаль

Уряд схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців, - Шмигаль

14 липня, 2021 середа
13:26
Економіка Денис Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

"Як і було анонсовано раніше, сьогодні ми ухвалимо рішення про підвищення пенсій військовим. Питання потребує нагального вирішення. За ініціативи президента Володимира Зеленського, сьогодні це буде зроблено і сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що, через недосконалість законодавства у 2018 році, велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації.

Відтак, зазначив прем'єр, для виправлення цієї ситуації уряд ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тис. військовослужбовців. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3 854 грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пенсії
Денис Шмигаль
пенсійні випалати
індексація
Читайте також:
Дмитро Пєсков
13 липня, 2021 вiвторок
"Росія не виходила з СРСР": речник Путіна Пєсков висловився про територіальні претензії до "колишніх республік"
Олександр Усик
13 липня, 2021 вiвторок
Усик ошелешив фанатів кардинальною зміною іміджу, боксер став повністю лисим. ВІДЕО
12 липня, 2021 понедiлок
У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 31.98
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
14 липня
14:31
Кожна країна ЄС сама вирішуватиме, чи пускати українців, - Кулеба
14:26
Уряд розширив програму держгарантій на фермерів для купівлі сільгоспземлі
14:25
На Черкащині прогримів вибух у житловому будинку, під завалами виявили тіло власника
14:11
Юрій Бойко
“Харківські угоди”: Бойка та ще чотирьох нардепів викликали на допит
14:09
Осман Мехмедагіч
В Боснії заарештували главу розвідки: звинувачують у підробці диплому
14:07
На закарпатському підприємстві отруїлися працівники - один чоловік помер, чотирьох госпіталізували
13:59
шахта
Кабмін спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат шахтарям
13:55
Марта Костюк
Зіркова українська тенісистка не зіграє на Олімпіаді
13:51
відтворення лісів
Кабмін зобов'язав лісгоспи направляти третину прибутку на відтворення лісів
13:48
Дмитро Кулеба
Литва вдвічі зменшила вартість довгострокових віз для українців, - Кулеба
13:40
Арсен Аваков
Зеленському сказали, що затримання нардепів-"слуг" під впливом наркотиків є спецоперацією поліції, - ЗМІ про відставку Авакова
13:40
У Грузії 4 телеканали припинили мовлення: вимагають відставки прем'єра через вбивство журналіста
13:33
Євгенія Кравчук
Троє депутатів відкликали "мовні" правки з бюджетного законопроєкту, - нардепка-"слуга" Кравчук
13:30
дівчинк з закарпаття, що врятувала дітей
"Це очі справжнього героя": на Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час негоди
13:14
ВРП
Рада ухвалила ще один закон для судової реформи: він регулює призначення до ВРП
13:05
Італія - Англія, фінал Євро-2020
Збірну Англії покарають за безлади на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020
13:02
свічка
На Тернопільщині 14 липня оголосили Днем жалоби: прощаються з Героєм
12:57
арест
На Київщині затримали викрадачів автівок преміумкласу
12:51
Посли ЄС рекомендували скасувати обмеження на в'їзд для українців, - журналіст
12:40
Офіс генпрокурора підозрює керівника кар'єру на Запоріжжі у незаконному видобутку граніту на 450 млн грн
12:26
Яремчук, Баста та Миколенко
Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою
12:23
Олександр Ткаченко
Ткаченко: Мова не може бути предметом маніпуляцій та спекуляції для проросійських і псевдопатріотичних сил
12:16
Дмитро Разумков
"Приналежність до олігархів має визначати не РНБО, а комісія НАЗК": Разумков подав правки до законопроєкту Зеленського
12:11
HMS Queen Elizabeth
На борту британського авіаносця Queen Elizabeth коронавірусом заразилися понад 100 повністю вакцинованих моряків
12:02
Роналду та Моурінью
"Роналду - ідіот": У Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу"
11:56
Інвесткомпанія Concorde Capital запустила в Україні онлайн платформу з торгівлі сільгоспземлею
11:52
На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві: до гасіння залучали 8 одиниць спецтехніки
11:51
Оновлено
Вимагали перерахунку пенсій: під Радою відбулись сутички між силовиками-ветеранами та поліцією
11:35
Динамо
"Динамо" зіграє матч проти чемпіонів Італії
11:35
Геннадій Кернес
Ексмер Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова
11:31
В Україні планують створити спецпідрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах війни, - ОГПУ
11:19
кіберполіція
Використовується для кібератак: Держспецзв'язку попередила про фішинговий сайт, який імітує сайт Офісу президента
11:14
зеленський аваков
Піти у відставку Авакова попросив Зеленський, - нардепка-"слуга" Верещук
11:05
Дмитро Шерембей
Якщо наступні півтора місяця депутати будуть на пляжі, то тяжкохворі – у муках, − активіст Дмитро Шерембей
11:01
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля заявив, що йому соромно за владу та людей, які "втомилися від війни"
10:57
covid
В окупованому Криму новий антирекорд захворюваності на COVID-19: домінує штам “Дельта”
10:52
В'їзд вантажівок до Києва обмежено через спеку
10:51
Рада
Рада 14 липня збереться на позачергове засідання: у порядку денному 2 питання
10:35
Англія - Данія
Фани збірної Англії зібрали 100 тис. підписів під петицією з вимогою переграти фінал Євро-2020
10:33
Екснардепа Семенченка, щодо якого відкрито три кримінальні справи, перевели з СІЗО під домашній арешт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV